На прифронтовій Донеччині зросло число умисних убивств – прокуратура

У прифронтовій Донецькій області рівень злочинності на 10 тисяч населення є нижчим, ніж в Україні в цілому, відзначає Офіс генпрокурора за підсумками наради, що відбулася 24 червня в прокуратурі Донецької області в Маріуполі.

Але число особливо тяжких кримінальних правопорушень зросло, йдеться в повідомленні.

«Більше скоєно злочинів проти життя та здоров’я особи, у тому числі умисних вбивств. Також збільшилася кількість розбоїв та вимагань», – повідомляє Офіс генпрокурора, не вказуючи конкретних цифр.

Водночас, як відзначає ОГП, зменшилася кількість злочинів проти основ національної безпеки України, знизилося на 21% число злочинів проти громадської безпеки, у тому числі злочинів терористичного характеру та пов’язаних із незаконним обігом зброї.

На нараді з питань збройного конфлікту на Донбасі головувала генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Також вона спільно з правоохоронцями відвідала зону ООС, зокрема місце розведення сил і засобів у районі населених пунтів Богданівка-Петрівське на Донеччині.