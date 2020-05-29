Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала ексвласника «VAB банку» Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрала ексвласникові «VAB Банку» Олегові Бахматюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час підозрюваний перебуває поза межами України, після його затримання і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки підозрюваного до місця кримінального провадження буде розглянуто за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід у встановленому законом порядку», – повідомилди у пресслужбі Апеляційної палати ВАКС.

Повідомляється, що рішення «набрало законної сили з моменту проголошення, є остаточним та оскарженню не підлягає».

Пресслужба компанії «Укрлендфармінг», акціонером якої є Олег Бахматюк, надіслала Радіо Свобода його заяву щодо рішення Апеляційної палати ВАКС.

«Рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним – заочно арештовувати людину, про місцезнаходження якої були офіційно сповіщені слідчі органи, відповідно до положень міжнародної правової конвенції, заборонено. Таке рішення можна пояснити тільки політичною кон’юнктурою, і воно не має ніякого відношення до принципів і норм українського та міжнародного права», – заявив Бахматюк.

Наприкінці минулого року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Датою його зникнення на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку, вказано 21 листопада 2019 року.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

Того ж дня підозру також оголосили колишньому голові правління фінансової установи.

Обом громадянам про підозру повідомили заочно, оскільки їхнє місце перебування не було встановлено.

Загалом у цьому провадженні 10 підозрюваних. Серед них – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук. Правління Національного банку висловлювало обурення врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист». Бахматюк підтвердив, що перебуває за кордоном і готовий до співпраці з слідством.