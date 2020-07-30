Бахматюк розкритикував рішення ВАКС, який скасував закриття справи проти нього

Колишній власник «VAB Банку» Олег Бахматюк розкритикував рішення Вищого антикорупційного суду, Апеляційна палата якого скасувала закриття справи щодо Бахматюка.

Заяву 30 липня поширив «Укрлендфармінг», акціонером якого є Бахматюк.

«Вчора судді Апеляційної палати ВАКС з грубими порушеннями ухвалили рішення, яке скасовує рішення Печерського районного суду про закриття справи проти Олександра Писарука і мене. Щоправда, ухвала Апеляційної палати ВАКС не зобов’язує генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника генерального прокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження вже закрите», – заявив Бахматюк.

Він заявив, що ВАКС ухвалою цього рішення «вийшов за межі правового поля».

«Є очевидним, що це рішення ухвалене під впливом і в інтересах Артема Ситника, який діє з особистої помсти і нищить мою компанію… Тепер слово за Генеральною прокуратурою: чи піде генеральний прокурор на поводу у цих людей і їхніх особистих інтересів, чи забезпечить неупередженість процесу, чи буде гарантом права і дотримання законності в Україні», – заявив Бахматюк.

Він також висловив упевненість у тому, що Європейський суд з прав людини визнає рішення Апеляційної палати ВАКС «грубим порушенням прав людини в Україні».

Артем Ситник заяви Бахматюка не коментував.

Ввечері 29 липня пресслужба САП повідомила, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і скасувала закриття кримінального провадження проти колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка.

Бахматюк є підозрюваним у справі про заволодіння 1,2 мільярда гривень рефінансування Нацбанку України «VAB Банком».

У САП наголосили, що рішення Апеляційної палати ВАКС є остаточним й оскарженню не підлягає.

26 червня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генерального прокурора закрив провадження проти Олега Бахматюка через рішення Печерського районного суду.

Наприкінці минулого року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємця і колишнього власника «VAB банку» Олега Бахматюка. Датою його зникнення на сайті МВС у розділі про осіб, що перебувають у розшуку, вказано 21 листопада 2019 року.

13 листопада НАБУ повідомило, що оголосило про підозру Бахматюку в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист». Бахматюк підтвердив, що перебуває за кордоном і готовий до співпраці з слідством.