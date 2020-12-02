Заступник голови Офісу президента Татаров заперечує свою причетність до злочинів

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заперечує свою причетність до будь-яких злочинів.

«Розповсюджувані оточенням глави НАБУ чутки про те, що я нібито причетний до якихось злочинів, а також про те, що мене нібито хотіли затримати, не відповідають дійсності. Їх поширення я пов'язую зі своєю публічно озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу. Зараз працюю у штатному режимі», – заявив Татаров в коментарі, наданому Офісом президента виданню LIGA.net.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі LIGA.net, що президент України Володимир Зеленський не втручається в роботу Офісу генерального прокурора. За його словами, президент та Офіс президента сповідують «принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів» та «підтримають будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах».

Подоляк назвав «вигадкою» інформацію про нараду у президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова.

28 листопада колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ часів Януковича, а нині заступник голови Офісу президента Олег Татаров в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес» заявив, що голова НАБУ Артем Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти».

В Офісі президента України повідомили, що заява Татарова про НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції глави держави.

2 грудня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Офіс генерального прокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності.

У бюро стверджують, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова ввечері 1 грудня таємно змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Національне антикорупційне бюро переконує, що детективи НАБУ і прокурори САП не змогли в передбачені законом терміни повідомити про підозру третьому ймовірному учаснику злочину – екстоппосадовцю державної компанії «УкрБуд».

В Офісі генерального прокурора наразі не коментували заяву.

За даними видання «Українська правда», Національне антикорупційне бюро України розслідує справу, що стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Як пишуть журналісти, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.