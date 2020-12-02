НАБУ звинуватило ОГП у тиску на слідство в справі Нацгвардії

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Офіс генерального прокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі Нацгвардії.

«Ввечері 1 грудня генпрокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

За даними бюро, у результаті цього детективи НАБУ і прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме – повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії «УкрБуд».

«Національне бюро переконане, що ця ситуація – продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше», – йдеться в повідомленні.

Крім того в бюро заявили, що в той час, як у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії генпрокурор «із незрозумілих причин та без попередження» змінила прокурорів, у провадженні щодо формули «Роттердам+» прокурора не змінюють.

«І це незважаючи на його неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів неправомірної вигоди. Відповідь на запитання про те, чому залишається виконувати обов’язки процесуальний керівник, який довів свою упередженість, а, відповідно, не зможе забезпечити належне обвинувачення у суді, має, напевно, тільки сама генеральний прокурор», – наголосили у бюро.

В Офісі генпрокурора наразі не коментували заяву.

21 січня в Офісі генерального прокурора заявили, що у справі про махінації із житлом Національної гвардії повідомили про підозру ще одній людині.​ У травні 2019 року про підозру у цій же справі було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу; в липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, в жовтні – народному депутату 8-го скликання, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.

Щодо останнього – йдеться про колишнього президента «Укрбуду» Максима Микатася.

За даними НАБУ, у 2000-х роках одне з управлінь МВС (пізніше реорганізоване у Нацгвардію) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у цьому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

«Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей. В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії», – повідомили у НАБУ.

За даними відомства, розслідування справи НАБУ веде із грудня 2017 року.