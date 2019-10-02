НАБУ повідомило ексдепутатові про підозру в організації заволодіння чужим майном

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном колишньому народному депутату України.

«Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, у 2000-х роках одне з управлінь МВС (пізніше реорганізоване у Нацгвардію) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у цьому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

«Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей. В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії», – повідомили у НАБУ.

За даними відомства, розслідування справи НАБУ веде із грудня 2017 року.

Агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела вказує, що про підозру у справі махінацій із житлом Нацгвардії повідомили ексдепутату, бізнесмену Максиму Микитасю. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» –житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.