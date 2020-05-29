Суд замінив домашній арешт ексдепутата Микитася на арешт із правом застави у 100 млн грн – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у четвер задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і замінила запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі про заволодіння квартирами Національної гвардії України. .Про це повідомила пресслужба САП.

«Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП Олексія Скибенка і своїм рішенням скасував постанову слідчого судді від 14 травня 2020 року. За рішенням судді Апеляційної палати ВАКС до екснардепа застосовано новий запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення 100 мільйлонів гривень застави», – повідомили у САП, не називаючи прізвища ексдепутата.

Водночас, із обставин справи випливає, що йдеться про Максима Микитася.

Раніше 14 травня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексдепутатові, колишньому президенту державної будівельної корпорації Максимові Микитасю із застави на цілодобовий домашній арешт.

8 травня САП подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави для Максима Микитася.

Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.