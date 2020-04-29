Антикорупційний суд стягнув у бюджет держави 30 млн грн застави Микитася – Офіс президента

Вищий антикорупційний суд стягнув у державний бюджет 30 мільйонів гривень застави, яку призначили для колишнього народного депутата та забудовника Максима Микитася, повідомив Офіс президента України.

В установі нагадали, що раніше суд стягнув 35 мільйонів гривень застави з одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

«Це перші в історії нашої країни випадки стягнення застав такого розміру», – зазначили в Офісі президента.

Максим Микитась є фігурантом справи про заволодіння квартирами Національної гвардії. Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд.

Згодом підприємець вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, 20 січня Микитась намагався вилетіти з України.