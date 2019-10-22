Антикорупційний суд арештував ексдепутата Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про взяття під варту колишнього депутата Верховної Ради і забудовника Максима Микитася до 14 листопада. Про це у фейсбуці повідомляє ВАКС.

Крім того, суд визначив розмір застави, при внесенні якої підозрюваний може вийти з СІЗО, в розмірі 80 мільйонів гривень.

«Сьогодні під час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді ВАКС прокурор САП надав додаткові матеріали для обґрунтування підозри й ризиків у кримінальному провадженні щодо забудови земель Нацгвардії. Так, відповідно до рішення колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підозрюваного взято під варту в залі суду, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2019 із правом внесення застави у розмірі 80 млн грн», – йдеться в повідомленні.

У випадку внесення застави підозрюваний зобов’язаний здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд відпустив Микитася під заставу 5,5 мільйона гривень і зобов’язав його носити електронний браслет.

Прокурори САП раніше наполягали на взятті Микитася під варту з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

У Національному антикорупційному бюро України 2 жовтня заявили, що повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном колишньому народному депутату України.

Агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела вказувала, що про підозру у справі махінацій із житлом Нацгвардії повідомили ексдепутату, бізнесмену Максиму Микитасю.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.