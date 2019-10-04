Суд відпустив ексдепутата Ради Микитася під заставу

Вищий антикорупційний суд відпустив колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася під заставу 5,5 мільйона гривень і зобов’язав його носити електронний браслет. Про це 4 жовтня повідомила інформагенція «Інтерфакс-Україна».

Микитась також має здати закордонний паспорт та інші документи, за якими можна виїхати за кордон.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що вирішать, чи оскаржувати це рішення, коли ознайомляться з повним текстом рішення.

Прокурори САП раніше наполягали на взятті Микитася під варту з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

У Національному антикорупційному бюро України 2 жовтня заявили, що повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном колишньому народному депутату України.

Агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела вказувала, що про підозру у справі махінацій із житлом Нацгвардії повідомили ексдепутату, бізнесмену Максиму Микитасю. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» –житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.