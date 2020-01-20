Ексдепутатові Микитасю не дозволили вилетіти з України – прикордонники

Колишній президент «Укрбуду» й екснародний депутат Максим Микитась намагався вилетіти з України, але правоохоронці завадили цьому, підтвердили Радіо Свобода у Державній прикордонній службі.

«Дана особа перебувала в аеропорту «Бориспіль», коли намагалася відлетіти з України. Усі обставини я назвати не можу, бо вони стосуються діяльності інших правоохоронних органів», – сказав помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

Про які саме правоохоронні органи йдеться, він не уточнив, додавши лише, що їх «декілька».

У грудні колишньому президенту «Укрбуду» й екснародному депутату Максиму Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

Він має носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу правоохоронців чи суду.

Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.