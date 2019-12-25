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26 грудня 2019, Київ 00:15
Новини | Події

Експрезиденту «Укрбуду» продовжили запобіжний захід до 14 лютого

Народному депутату Максиму Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії

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Колишньому президенту «Укрбуду» та колишньому народному депутату Максиму Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

Він має носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу правоохоронців чи суду.

Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.

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