ДБР провело обшуки в колишнього народного депутата в справі про відмивання 200 млн грн доходів

Державне бюро розслідувань провело обшуки в народного депутата восьмого скликання в межах провадження про можливе відмивання понад 200 мільйонів гривень доходів.

«У 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання», – розповіли в ДБР.

За даними «Української правди», мова йде про Максима Макитася, який став народним депутатом влітку 2016 року на позачергових виборах у 206 окрузі в Чернігівській області. Підтвердження цієї інформації та коментарів Микитася наразі немає.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». У жовтні йому повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном.