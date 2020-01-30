Справу Микитася щодо «хуліганства» передали в суд – ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата 8-го скликання, який обвинувачується у вчиненні хуліганства, повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідством встановлено, що 5 липня 2019 року народний депутат України 8 скликання, під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України, у приміщенні селищної ради с.Любеч Ріпкинського району Чернігівській області спричинив легке тілесне ушкодження голові об’єднаної територіальної громади. При цьому поводився агресивно, використовував ненормативну лексику, образи та ігнорував зауваження присутніх», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не назвали імені фігуранта, але обставини справи вказують на Максима Микитася.

За даними ДБР, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювалося Офісом генпрокурора.

28 грудня 2019 року тоді ще Генпрокуратура (нині Офіс генпрокурора – ред.) повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексдепутата у вчиненні хуліганських дій в приміщенні селищної ради на Чернігівщині.

У липні минулого року повідомлялося про сутичку між народним депутатом попереднього скликання і на той момент кандидатом до Верховної Ради за 206 округом Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком в селі Любечі.

Максим Микитась є також фігурантом справи про заволодіння чужим майном. Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу 80 мільйонів гривень. 20 січня Микитась намагався вилетіти з України, але правоохоронці завадили цьому.