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23 січня 2020, Київ 17:46
Новини | Політика

«Справа Микитася»: ВАКС заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння майном Нацгвардії

Максим Микитась раніше був президентом «Укрбуду», запобіжний захід обрали його тодішньому заступникові

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику президента державної корпорації, підозрюваному в пособництві у заволодінні майном Національної гвардії України, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Суд частково задовольнив клопотання детектива та прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави», – йдеться в повідомленні САП у фейсбуці.

Повідомляється, що САП і НАБУ наполягали на триманні під вартою підозрюваного із заставою в 77 мільйонів гривень, том4у прокурори САП оскаржать рішення.

У свою чергу, пресслужба ВАКС у фейсбуці уточнила, що запобіжний захід обрали колишньому заступнику президента корпорації «Укрбуд» із зобов’язанням носити електронний браслет.

Офіційні правоохоронні органи прізвища підозрюваного не називають. У «Центрі протидії корупції» (ЦПК) раніше повідомили, що йдеться про В’ячеслава Мармиша.

21 січня в Офісі генерального прокурора заявили, що у справі про махінації із житлом Національної гвардії повідомили про підозру ще одній людині.​ У травні 2019 року про підозру у цій же справі було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу; в липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, в жовтні – народному депутату 8-го скликання, якого слідство вважає організатором корупційної схеми. Щодо останнього – йдеться про колишнього президента «Укрбуду» Максима Микатася, якому у грудні було продовжено запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

Максим Микитась
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Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» –житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.

20 січня Микитась намагався вилетіти з України, але правоохоронці завадили цьому.

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