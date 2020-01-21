«Справа Микитася»: ще одній особі повідомили про підозру у справі про заволодіння майном Нацгвардії

В Офісі генерального прокурора повідомили, що повідомили про підозру ще одній людині у справі про заволодіння майном Національної гвардії України.

«Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора вручили колишньому заступнику президента державної корпорації повідомлення про підозру у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Зважаючи на те, що вказана особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру особисто підписав Генеральний прокурор. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в травні 2019 року про підозру повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу; в липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, в жовтні – народному депутату 8-го скликання, якого слідство вважає організатором корупційної схеми. Щодо останнього – йдеться про колишнього президента «Укрбуду» Максима Микатася, якому у грудні було продовжено запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.

20 січня Микитась намагався вилетіти з України, але правоохоронці завадили цьому.