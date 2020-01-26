САП обіцяє знову вдягнути електронний браслет на Альперіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура обіцяє знову вдягнути електронний браслет на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у схемах на митниці. У коментарі «Українській правді» начальник відділу САП Роман Симків заявив, що не було жодних правових підстав знімати з підприємця електронний засіб контролю.

Він пояснив, що попередня ухвала про обрання Альперіну запобіжного заходу передбачає обов’язок носити «електронний браслет» протягом двох місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого.

«Альперін був на засіданні в четвер, де йому була вручена копія ухвали судді, яка передбачала, в тому числі, обов’язок носити «браслет». Якщо він дав згоду на зняття «браслету», то він порушив цю ухвалу. Тому завтра САП і НАБУ будуть вирішувати два питання – реєстрація кримінального провадження щодо працівників поліції Одеси і подача до суду клопотання про стягнення з Альперіна застави у 70 мільйонів гривень за зняття «браслету», – зазначив Симків.

26 листопада 2019 року детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

27 листопада стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому інкримінують керівництво злочинною організацією, «яка вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами».

Ще через два дні його заарештували на два місяці. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу в 70 мільйонів гривень.

23 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд продовжив Альперіну запобіжний захід до 23 березня.

26 січня адвокат Андрій Федур заявив, що з Альперіна зняли електронний браслет.