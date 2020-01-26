Адвокат: із бізнесмена Альперіна зняли електронний браслет

Із підозрюваного в схемах на митниці одеського бізнесмена Вадима Альперіна зняли електронний браслет, повідомив адвокат Андрій Федур у Facebook. За його словами, термін дії ухвали судді Вищого антикорупційного суду завершився.

«Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся як лев, щоб продовжити судом обов’язок носити «електронний браслет». І слідчий суддя з ВАС (Вищого антикорупційного суду – ред.) дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. «забув» передати ухвалу на виконання, і «браслет» злетів», – написав Федур.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наразі не коментувала інформацію.

26 листопада 2019 року детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

27 листопада стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому інкримінують керівництво злочинною організацією, «яка вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами».

Ще через два дні його заарештували на два місяці. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу в 70 мільйонів гривень.

23 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд продовжив Альперіну запобіжний захід до 23 березня.