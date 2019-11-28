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28 листопада 2019, Київ 14:27
Новини | Політика

Альперіну повідомили про підозру у справі про корупційні схеми на митниці

Одеському бізнесмену інкримінують, серед іншого, створення злочинної організації

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Затриманому Національним антикорупційним бюро одеському бізнесмену Вадиму Альперіну повідомили про підозру у справі про корупційні схеми на митниці.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Таким чином кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 мільйона гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Дії підозрюваного, ймовірного керівника корупційної схеми, кваліфіковані за трьома статтями, нагадали у НАБУ.

/**/ /**/ Одеського бізнесмена затримали 27 листопада, коли він прийшов на допит в САП
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Затриманому бізнесменові Альперіну інкримінують створення злочинної організації

27 листопада стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

У листопаді 2017 року суд заарештував із правом застави Альперіна, якого підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря.

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