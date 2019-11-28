Затриманому Національним антикорупційним бюро одеському бізнесмену Вадиму Альперіну повідомили про підозру у справі про корупційні схеми на митниці.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Таким чином кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 мільйона гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Дії підозрюваного, ймовірного керівника корупційної схеми, кваліфіковані за трьома статтями, нагадали у НАБУ.

27 листопада стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

У листопаді 2017 року суд заарештував із правом застави Альперіна, якого підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря.