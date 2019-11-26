НАБУ затримало 10 осіб за підозрою в порушенні митного законодавства

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Серед затриманих є сім співробітників органів митного контролю, повідомила пресслужба НАБУ.

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва #САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Попередньо дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 КК України», – вказано в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

«Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства», – додали в НАБУ.

Раніше 25 листопада заступник голови Київської митниці Сергій Тупальський повідомив, що був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро.

Близько 12:00 25 листопада чиновник написав: «Ситуація яснішає. За порадою адвоката я не можу зараз розповідати подробиці справи. Але можу сказати, що обшуки в мене та ще низки співробітників Київської міської митниці відбуваються в межах відомої справи ДВОРІЧНОЇ давнини».

Інші подробиці справи зацікавлені сторони наразі не повідомляють.