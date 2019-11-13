НАБУ повідомило про підозру чиновниці офісу Зеленського та її спільницям

Детективи Національного антикорупційного бюро 13 листопада за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру трьом особам. У повідомленні йдеться про директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Кондзелю та двох її спільниць, серед яких і колишня заступниця міністра культури України (2011 р.).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Вказаним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги службовій особі, яка обіймає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Імена спільниць Кондзелі не оприлюднені.

Чиновницю з Офісу президента Світлану Кондзелю співробітники НАБУ затримали 12 листопада на хабарі у сумі 150 тисяч доларів.