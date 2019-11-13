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13 листопада 2019, Київ 20:58
Новини | Події

НАБУ повідомило про підозру чиновниці офісу Зеленського та її спільницям

Першим про затримання офіційно повідомив Офіс президента України

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Детективи Національного антикорупційного бюро 13 листопада за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру трьом особам. У повідомленні йдеться про директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Кондзелю та двох її спільниць, серед яких і колишня заступниця міністра культури України (2011 р.).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Вказаним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги службовій особі, яка обіймає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Імена спільниць Кондзелі не оприлюднені.

/**/ /**/ У НАБУ офіційно про затримання наразі не повідомляли
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