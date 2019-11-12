НАБУ затримало голову департаменту Офісу президента – ОП

Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента, повідомляє 12 листопада пресслужба ОП у фейсбуці.

«Ця особа працювала у різних відділах Адміністрації президента з 2005 року. Для глави держави немає «своїх» і «чужих». Корупція має бути викорінена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ офіційно про затримання наразі не повідомляли. Імені затриманої особи не кажуть і в Офісі президента.

Проте ЗМІ з посиланням на джерела в бюро повідомляють, що йдеться про директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Кондзелю, яку підозрюють у шахрайстві.