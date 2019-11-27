У Києві затриманий одеський бізнесмен Вадим Альперін

У Києві співробітники Національного антикорупційного бюро затримали особу, яку вважають «очільником злочинної організації», причетної до махінацій із розмитненням товарів, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі НАБУ.

«Ми підтверджуємо факт затримання особи, яку вважаємо очільником злочинної організації, яка здійснювала певні дії, пов’язані з розмитненням товарів, ввезених в Україну за заниженою суттєво вартістю», – відповіли у пресслужбі на запитання, чи був затриманий сьогодні одеський бізнесмен Вадим Альперін, як про це повідомили у ЗМІ.

У відомстві додали, що у межах розслідування злочинів, пов’язаних із розмитненням товарів, напередодні також були затримані 10 осіб і їм повідомлено про підозру.

Одеський бізнесмен Вадим Альперін сьогодні мав з’явитися на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ексдепутат Сергій Лещенко у Telegram повідомив, що Альперіна затримали на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

У листопаді 2017 року суд заарештував із правом застави Альперіна, якого підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря.