Адвокат: бізнесмен Альперін прийде на допит у САП 27 листопада

Одеський бізнесмен Вадим Альперін прийде на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомив його адвокат Андрій Федур у Facebook.

За його словами, Альперін не знав, що його розшукують українські антикорупційні органи.

«27 листопада я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП», – написав Федур.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

У листопаді 2017 року суд заарештував із правом застави Альперіна, якого підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря.