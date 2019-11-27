Затриманому бізнесменові Альперіну інкримінують створення злочинної організації

Затриманому Національним антикорупційним бюро одеському бізнесмену Вадиму Альперіну інкримінують, серед іншого, створення злочинної організації.

«Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру. Слідство вважає, що затриманий вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Вказані НАБУ статті стосуються створення злочинної організації, зловживання владою або службовим становищем та ухилення від сплати податків.

Згідно з повідомленням, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше сьогодні стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

У листопаді 2017 року суд заарештував із правом застави Альперіна, якого підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря.