Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Альперіну

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, якого підозрюють у справі про схеми на митниці.

Підозрюваний до 23 березня продовжуватиме носити електронний браслет.

26 листопада 2019 року детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

27 листопада стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому інкримінують керівництво злочинною організацією, «яка вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами».

Ще через два дні його заарештували на два місяці. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу в 70 мільйонів гривень.