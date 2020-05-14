Суд змінив ексдепутатові Микитасю запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінив запобіжний захід колишньому президенту державної будівельної корпорації з застави на цілодобовий домашній арешт, повідомила пресслужба ВАКС. У суді не називають імені підозрюваного, однак обставини справи вказують на колишнього народного депутата Максима Микитася.

«На підозрюваного також покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Строк дії обов’язків – до 14 липня», – йдеться в повідомленні.

8 травня САП подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави для Максима Микитася.

Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

За рішенням суду експарламентар має носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу правоохоронців чи суду.

Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.