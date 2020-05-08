«Справа Микитася»: САП просить суд знову заарештувати колишнього депутата

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертається до суду з вимогою знову взяти під варту колишнього народного депутата, якого підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії. Про це йдеться в повідомленн САП 8 травня.

«8 травня 2020 року прокурором САП подано до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави одному з фігурантів у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому народному депутату», – йдеться в заяві.

Таку вимогу прокурори пояснюють тим, що колишній парламентар не сплатив суму застави, яку йому визначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

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«Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід. Про дату розгляду вказаного клопотання буде повідомлено додатково», – повідомляють у САП.

Пресслужба правоохоронного органу не називає імені підозрюваного, однак обставини справи вказують на колишнього народного депутата Максима Микитая.

Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

За рішенням суду експарламентар має носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу правоохоронців чи суду.

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Максим Микитась – відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проект «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна Рів’єра» на лівобережжі Києва.

Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.