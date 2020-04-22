Справа «Укрзалізниці»: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Дубневича

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою народному депутату в заволодінні коштами державного підприємства «Укрзалізниця». Про це відомства повідомили 21 квітня. Стороні захисту передали матеріали справи для ознайомлення.

«Слідство вважає, що народний депутат України разом ще з вісьмома особами організував схему, в результаті якої Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» впродовж грудня 2015 – березня 2017 року здійснила процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами», – заявляє НАБУ.

Читайте також: Холодницький: у березні-квітні треба ставити крапку в провадження Гладковського та Дубневича​

Збитки від діяльності схеми в НАБУ оцінюють у 93,28 мільйона гривень.

Антикорупційні органи не називають імені фігуранта справи, проте її деталі вказують на народного депутата, члена депутатської групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича. Він публічно не коментував інформацію про завершення досудового розслідування.

Після ознайомлення всіх фігурантів справи з матеріалами правоохоронці скерують обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. При цьому, як нагадує САП, людина вважається невинуватою, доки суд своїм вироком не встановить протилежне.

7 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала народного депутата із групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича до 31 грудня. Втім, вже на наступний день Дубневич вийшов під заставу 90 мільйонів.

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, відповідно до матеріалів експертизи, становили понад 93 мільйони гривень.

Сам Дубневич називав необґрунтованими заяви генпрокурора і заявляв про «політичне підґрунтя» справи.

31 жовтня Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.