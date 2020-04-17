Суд подовжив домашній арешт ексзаступниці голови ДМС

Вищий антикорупційний суд за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подовжив дію нічного домашнього арешту для колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби. Як повідомляє САП, таке рішення суд ухвалив 16 квітня.

Посадовицю підозрюють у проханні надати та отриманні неправомірної вигоди за вчинення «службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища».

«Строк дії запобіжного заходу суд визначив в рамках досудового розслідування – до 16 червня 2020 року», – повідомляє прокуратура.

У грудні 2020 року Вищий антикорупційний суд відправив Пімахову під нічний домашній арешт. Поміж іншого, вона не може виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду, спілкуватися зі свідками у своїй справі, також суд зобов’язав її здати закордонний паспорт, повідомляти про зміну місця роботи і прибувати до детектива, прокурора чи суду.

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро провело обшуки в першої заступниці голови ДМС Діни Пімахової. НАБУ звинувачувало Пімахову в тому, що вона «неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України».

Сама Пімахова будь-які незаконні дії зі свого боку заперечувала.