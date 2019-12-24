Суд відправив під домашній арешт колишню першу заступницю ДМС

Вищий антикорупційний суд 23 грудня відправив під нічний домашній арешт першу заступницю голови Державної міграційної служби України, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Запобіжний захід обрали до 21 лютого 2020 року.

Її підозрюють «у проханні надати та одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища».

Підозру оголосили 19 грудня. У САП заявили, що в межах цього провадження «восени 2017 році було зірвано операцію агентів НАБУ під прикриттям».

Наприкінці листопада 2017 року в Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабаря тодішній першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України».

Пізніше у НАБУ заявили, що проводили спецоперацію у ДМС із виявлення учасників організованого злочинного угруповання, і що її зірвали співробітники СБУ і ГПУ.

У січні 2018 року НАБУ провело обшуки в Пімахової. Як тоді заявило НАБУ, у кримінальному провадженні «за фактами прийняття пропозиції, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою ДМС».

Слідчі НАБУ заявляли, що організована група осіб (до складу якої ймовірно входили службові особи Державної міграційної служби) із залученням керівників та співробітників головного управління ДМС у місті Києві, запровадила схему легалізації іноземних громадян на території України, у тому числі вихідців з країн Близького Сходу. Детективи заявляли, що за грошову винагороду видавалися посвідки на тимчасове проживання, а також оформлювалося українське громадянство з використанням підроблених документів з подальшою видачею паспортів громадян України.