Голова ДМС заявив, що Україна готується легалізувати подвійне громадянство

Україна готується легалізувати подвійне громадянство, заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв’ю «Європейській правді».

«Президент Зеленський не раз про це говорив. За його дорученням, за підготовку необхідних проєктів відповідальне МЗС, але міграційна служба також долучена. І перший крок вже зроблений – президентський законопроєкт №2590 поданий на розгляд до Верховної ради. Цей документ, певно, ще має дискутуватися у парламенті, він може бути змінений. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлений президентом», – сказав Соколюк.

При цьому він наголосив, що конституційна норма про «єдине громадянство» збережеться.

«Вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта. Будуть деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор», – розповів Соколюк.

Він додав, що подвійне громадянство – «це до певної міри програма іміграції в Україну».

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.