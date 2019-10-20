Кулеба підтримав подвійне громадянство: крім «країни-агресора»

Україна має узаконити подвійне громадянство, але це не має стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт Росії. Про це в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз дуже простий вибір: або ми створюємо інструменти, яким чином допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, принаймні бачити їх, як адвокатів своїх і репрезентантів своєї культури у цих країнах, або ми їм кажемо, що до побачення, ви нам не потрібні, поїхали і живіть там, як хочете. У нас, по суті, зараз ось ця модель реалізується. Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе», – вказав чиновник.

Водночас Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії.

«Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути виняток , на який ми маємо повне право», – додав віцепрем’єр.

Запровадження подвійного громадянства для представників української діаспори підтримував і попередній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Ми втрачаємо тисячі і тисячі українців, які могли б працювати тут», – сказав Клімкін 14 березня в ефірі «Радіо Культура».

Згідно зі звітом ООН за 2017 рік, у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Вона була в «десятці» країн за цим показником. При цьому Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. За оцінками ООН, наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилося три мільйони українців.

Чинна редакція Конституції України забороняє подвійне громадянство. Водночас нині багато українців мають паспорти інших держав, не виходячи з українського громадянства. Україна в таких випадках фактично не визнає наявності в таких своїх громадян іншого паспорта.