«Чоловіки мають зробити одну дуже просту річ» – Кулеба про гендерну рівність

Рівність можливостей людини незалежно від її статі, раси чи фізичного стану має бути визнана всім українським суспільством, переконаний віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«Чоловіки мають зробити одну дуже просту річ – визнати у внутрішньому діалозі з самим собою, що жінка є рівною йому і заслуговує на ставлення як до рівної. Тоді, якщо це буде сформована позиція, то багато речей у світі почнуть сприйматися інакше. Я абсолютно переконаний, що чоловіки мають зробити цей крок не під тиском жінок, не під впливом якихось кампаній, а просто тому, що ми, чоловіки, маємо визнати рівність жінок з нами. Це все дуже просто», – сказав посол Кулеба в ефірі програми Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

В оголошеному наприкінці 2018 року світовому рейтингу дотримання гендерної рівності, складеному Всесвітнім економічним форумом, Україна посідає 65-е місце зі 149 країн. Прогрес порівняно з попереднім рейтингом склав чотири позиції.

Як мовиться в рейтингу, найкраща ситуація в країні у сфері освіти, найгірша – в політиці.

Очолює цьогорічний рейтинг Ісландія. Після неї йдуть Норвегія, Швеція і Фінляндія. Попри те, що в першій десятці домінують скандинавські країни, до неї також входять латиноамериканська країна (Нікарагуа, 5-а), африканські держави (Руанда, 6-а, Намібія, 10-а), а також східноазійська країна – Філіппіни (8-е місце). Крім того, в першій десятці – Нова Зеландія (7-е місце) й Ірландія (9-е).

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Останні місця в рейтингу посідають Ірак, Пакистан і Ємен.

Автори звіту оцінюють прогрес 149 країн у чотирьох напрямках: економічна участь і можливості, освіта, охорона здоров’я і рівноправність у політиці.