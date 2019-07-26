Забулазапитатьумарченка: реакції соцмереж на поради жінкам від запорізького чиновника

Заступник голови Запорізької облради та уповноважений із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Владислав Марченко написав у своєму Facebook про те, як має виглядати та одягатися жінка. Його пост викликав шквал обурення. На знак протесту проти сексистських висловлювань Марченка жінки і чоловіки розпочали флешмоб у соціальних мережах і навіть придумали для нього хештег – #забулазапитатьумарченка.

Користувачі публікують свої фотографії у відкритому вбранні, купальних костюмах, мініспідницях та шортах із відповідним хештегом.

«Багато хто в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, дівчат, які публікують свої власні фото у купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що має високу вартість, і до неї мають ставитися як до Королеви. Але як виглядає справжня Королева? Королева завжди закрита одягом від сторонніх очей» – написав у своєму пості Владислав Марченко.

Які ж дописи публікують користувачі соцмереж за тегом #забулазапитатьумарченка?



Головна режисерка hormadske.ua Анна Цигима: «Коли я фоткаюсь у купальнику чи в короткій сукні, я не думаю про свою «ціну», і мені не потрібно ваше схвалення чи ваші думки, щодо мого вигляду»

Журналістка проекту «Схеми» Валерія Єгошина: «Якщо він вважає жінок, які носять міні-спідниці та викладають фото в купальнику повіями, то як він ставиться до своєї дружини, яка носить міні-спідниці та викладає фото в купальнику?»

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«Ще вчора думала, що вдягати, а сьогодні прям без роздумів. Дякую, Владислав Марченко»

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«Виглядаю тут скромненько, по-королівськи»



Медіаекспертка Ірина Земляна



Як пише портал 061.ua з посиланням на пост Вікторії Петрової, саме вона придумала тег #забулазапитатьумарченка. А флешмоб розпочала Дарія Белікова.

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​Проект «Гендер в деталях» у своєму пості на фейсбуці виклали прекладний українською тред про те, як уникнути насильства. Але цей тред розрахований на насильника, а не на жертву. Наприклад, там містяться такі поради: «Стеж за тим, що одягаєш! Якщо відчуваєш, що можеш почати домагатися когось, одягни сорочку з написом «насильник», аби усі розуміли, що ти за один».

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Були і жартівливі реакції на повчання Марченка.

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Леді Ґодіва також #забулазапитатьумарченка. А з нею – Статуя Свободи.

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​За тегом можна знайти пост Катерини Майбороди зі скріном закритого інстаграму, де на фотографії зображені чоловік і жінка, які схожі на Владислава та Юлію Марченків.



Владислав Марченко є заступником голови Запорізької облради з грудня 2015 року, а з липня 2018 року також є уповноваженим із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької облради. Посадовець є головним фігурантом кримінальної справи щодо організації фіктивних тендерів, яка наразі слухається у суді.