Клімкін виступив за подвійне громадянство для представників української діаспори

Міністр закордонних справ України виступив за подвійне громадянство для представників української діаспори.

«Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії. Звичайно, ми маємо до цього йти. Ми втрачаємо тисячі і тисячі українців, які могли б працювати тут, і не тільки в державних органах чи якійсь бюрократії, чи бізнесі, але й також створювати сучасну українську культуру», – сказав Клімкін 14 березня в ефірі «Радіо Культура».

Згідно зі звітом ООН за 2017 рік, у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Вона була в «десятці» країн за цим показником. При цьому Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. За оцінками ООН, наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилося три мільйони українців.

Конституція України забороняє подвійне громадянство.