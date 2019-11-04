Заступник голови МЗС про подвійне громадянство в Україні: «я сповнений оптимізму»

Робочі групи працюють над кількома концепціями законопроєктів, пов’язаних із запровадженням в Україні подвійного громадянства, повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю «Укрінформу».

«Я сповнений оптимізму щодо цього, бо ми вже перейшли від розмов до конкретних практичних речей. Вже сформовані робочі групи, які працюють над кількома концепціями законопроєктів. Перше бачення – це скасування у чинному законодавстві тих обмежень, які нині змушують українців позбавлятися свого громадянства для отримання іншого або навпаки не дають можливості людям українського походження отримувати наші паспорти», – сказав Боднар.

Він додав, що другий підхід – це «розширення статусу закордонного українця».

«Хтось може не хотіти отримувати інше громадянство, комусь такого права не дає законодавство країни проживання. Тому ми працюємо наш розширенням спектру прав, які надає ця посвідка. Зараз це лише безвіз, необмежене проживання і можливість навчання», – заявив заступник міністра.

Посадовець зазначив, що мова може йти про ведення підприємницької діяльності та участі в роботі різних органів.

«Не скажу про державні, але може йтися про місцеве самоврядування, різні фундації. До того ж деякі привілеї щодо безкоштовного вивчення української мови, професійної освіти. Цей шлях також нині проробляється на міжвідомчому рівні», – розповів Боднар.

Згідно з Конституцією, в Україні існує єдине громадянство. Законодавство визначає, що у випадку отримання українського паспорта особа повинна відмовитися від іноземного громадянства.