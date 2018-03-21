Заступниця голови Міграційної служби Пімахова подала заяву про звільнення

У Державній міграційній службі України повідомили, що перший заступник голови ДМС Діна Пімахова подала заяву про звільнення.

«Заяву подано відповідно до статті 86 Закону України «Про державну службу», – йдеться на сайті відомства.

Після засідання уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що Пімахову звільнили відповідно до заяви «за власним бажанням».

Наприкінці листопада у Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України». Пізніше у НАБУ заявили, що проводили спецоперацію у ДМС із виявлення учасників організованого злочинного угруповання, і що її зірвали співробітники СБУ і ГПУ.

У січні НАБУ провело обшуки в першого заступника голови ДМС Діни Пімахової. Як тоді заявило НАБУ, – у кримінальному провадженні «за фактами прийняття пропозиції, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою ДМС».

Слідчі НАБУ заявляли, що організована група осіб (до складу якої ймовірно входили службові особи Державної міграційної служби) із залученням керівників та співробітників головного управління ДМС у місті Києві, запровадила схему легалізації іноземних громадян на території України, у тому числі вихідців з країн Близького Сходу. Детективи заявляли, що за грошову винагороду видавалися посвідки на тимчасове проживання, а також оформлювалося українське громадянство з використанням підроблених документів з подальшою видачею паспортів громадян України.