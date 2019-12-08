В Україні розпочала роботу нова Державна митна служба

В Україні 8 грудня розпочала роботу Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби, повідомила пресслужба ДМС.
Митники проінформували, що ще до початку роботи
« - скоротили кількість регіональних митниць з 26 до 16;
- запустили тестовий портал та кол-центр для скарг громадян;
- створили калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів;
- депутати попередньо підтримали перехід до однієї юридичної особи;
- ухвалили закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;
- ухвалили закон про режим спільного транзиту».
15 листопада 2019 року у Державній митній службі завершили реєстрацію всіх регіональних митниць.
25 жовтня Кабінет міністрів України доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Перед тим, 2 жовтня, уряд затвердив територіальну структуру Державної митної служби України.
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