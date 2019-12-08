Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 грудня 2019, Київ 17:39
Новини | Події

В Україні розпочала роботу нова Державна митна служба

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов

Дивитись коментарі

В Україні 8 грудня розпочала роботу Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби, повідомила пресслужба ДМС.

Митники проінформували, що ще до початку роботи

« - скоротили кількість регіональних митниць з 26 до 16;

- запустили тестовий портал та кол-центр для скарг громадян;

- створили калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів;

- депутати попередньо підтримали перехід до однієї юридичної особи;

- ухвалили закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;

- ухвалили закон про режим спільного транзиту».

15 листопада 2019 року у Державній митній службі завершили реєстрацію всіх регіональних митниць.

/**/ /**/ 12 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про відтермінування ще на 90 днів штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Мінінфраструктури: потрібне «максимальне спрощення» процесу розмитнення «євроблях»

25 жовтня Кабінет міністрів України доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Перед тим, 2 жовтня, уряд затвердив територіальну структуру Державної митної служби України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG