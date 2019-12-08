В Україні розпочала роботу нова Державна митна служба

В Україні 8 грудня розпочала роботу Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби, повідомила пресслужба ДМС.

Митники проінформували, що ще до початку роботи

« - скоротили кількість регіональних митниць з 26 до 16;

- запустили тестовий портал та кол-центр для скарг громадян;

- створили калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів;

- депутати попередньо підтримали перехід до однієї юридичної особи;

- ухвалили закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;

- ухвалили закон про режим спільного транзиту».

15 листопада 2019 року у Державній митній службі завершили реєстрацію всіх регіональних митниць.

25 жовтня Кабінет міністрів України доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Перед тим, 2 жовтня, уряд затвердив територіальну структуру Державної митної служби України.