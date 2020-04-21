Кличко заявив, що відсторонив Поворозника з посади свого заступника

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник попросив відсторонити його з посади на час розслідування, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Про це він сказав на онлайн-брифінгу 21 квітня.

При цьому він заявив, що міська влада готова співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема і в справі щодо Поворозника, якого звинувачують у корупції.

«Щоб розслідування було неупередженим, не було закидів у якомусь впливі чиновників високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов'язків на час розслідування. Я вважаю це правильним кроком, тому відсторонив його від виконання обов’язків», – сказав Кличко.

Він додав, що надалі обов’язки першого заступника голови КМДА буде виконувати Валентин Мондриївський, який досі був заступником мера.​

«Ми розраховуємо на оперативне, об’єктивне, відкрите розслідування цієї справи, справедливо і без політики», – додав міський голова столиці.

17 квітня перший заступник голови КМДА Віталія Кличка Микола Поворозник заявив, що звернувся до мера столиці з проханням відсторонити його з посади на час слідства.

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Ввечері 14 квітня українські ЗМІ повідомляли, що у приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.

Згодом Поворозник відкинув всі звинувачення на свою адресу і заявив, що підозру йому не оголошували, і він є свідком у справі.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав Національне антикорупційне бюро оперативно розслідувати справу.