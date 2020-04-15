Перший заступник голови КМДА заперечує звинувачення у хабарництві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявляє, що інформація про отримання ним хабаря і його арешт не відповідає дійсності. Про це Поворозник написав у фейсбуці 15 квітня.

«Щодо вчорашньої ситуації: 1. Хабарів не брав. 2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. 3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня. 4. Підозру ніхто не оголошував. 5. Викликаний, У ЯКОСТІ СВІДКА, на допит у п’ятницю», – написав Поворозник.

Він також висловив готовність співпрацювати з правоохоронцями і закликав їх «розібратися з розповсюдженням неправдивої інформації в ЗМІ».

«Вважаю, що ця ситуація надумана і не виключаю, що все це – політична провокація, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти нашої команди, щоб дискредитувати нас у очах в першу чергу киян. Впевнений, у ході незалежного слідства все стане на свої місця, і моя непричетність до цієї справи буде доведена», – додав чиновник.

Напередодні ввечері програма ТСН на телеканалі «1+1» й українські інформагенції з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляли, що у приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.