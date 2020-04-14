У Києві затриманий перший заступник Кличка, в КМДА відбулися обшуки

У приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника. Про це ввечері 14 квітня повідомила ТСН на телеканалі «1+1» та підтвердили українські інформагенції з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За цими даними, чиновник вимагав хабаря за вплив на ухвалення рішення про погодження містобудівних умов і обмежень у розмірі 125 тисяч доларів. Він діяв через посередника, який затриманий співробітниками СБУ при отриманні 60 тисяч доларів. Також обговорювалися плани отримання 246 тисяч доларів за іншим об’єктом будівництва.

В ефірі ТСН були продемонстровані фотографії з місця обшуків і затримання посередника.