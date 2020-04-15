Кличко закликав НАБУ «оперативно розслідувати» справу Поворозника

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав Національне антикорупційне бюро оперативно розслідувати справу першого заступника голови Київської міської держадміністрації Миколи Поворозника.

«Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над І. Та відповідальності винних за законом. Хтось повинен сісти – або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу», – заявив Кличко.

Він додав, що розслідування справи має бути відкритим і публічним.

За словами Кличка, повідомлення, які з’явилися напередодні ввечері у ЗМІ, про те, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито спіймали на хабарі, його «сколихнули».

«Вчора в його кабінеті представники СБУ і Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, – краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції та справедливість. І, якщо чиновник винен, – має відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду! Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть», – сказав мер.

Сам Поворозник 15 квітня у фейсбуці відкинув всі звинувачення на свою адресу і заявив, що підозру йому не оголошували, і він є свідком у справі.

Напередодні ввечері програма ТСН на телеканалі «1+1» й українські інформагенції з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляли, що у приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.