Кличко розповів, коли у Києві можуть почати послаблювати карантин

Столична влада розробила план поетапного послаблення карантину у місті. Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

«Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватись. Що нам потрібно оживляти економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів», – зазначив мер столиці.

Кличко також повідомив, що в Києві загальна кількість інфікованих становить 892, померли 19 людей, одужали 30.

Станом на ранок 21 квітня в Україні підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство рекомендуватиме уряду продовжити карантин до 12 квітня.