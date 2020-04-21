У ЗСУ виявлено 39 випадків захворювання на COVID-19

Станом на 7:00 21 квітня у Збройних силах України виявили 39 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що дві людини одужали, також дві померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 272 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 2 доби – 90 осіб», – мовиться у повідомленні.

Станом на ранок 21 квітня в Україні підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство рекомендуватиме уряду продовжити карантин до 12 квітня.