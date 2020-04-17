У Києві обмежать доступ до кладовищ – Кличко

З 18 квітня в Києві обмежать доступ до кладовищ, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, виняток складатимуть лише поховання – з дотриманням норм, встановлених на час карантину.

«У святкові дні в столиці буде посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів. Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами та публічні місця і зони відпочинку», – також заявив Кличко на брифінгу 18 квітня.

За його словами, посилений контроль на в’їздах до Києва, запроваджений із 16 квітня, до 22:00 неділі 19 квітня.

За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 61 особи, зокрема, у семи медиків, повідомила місцева влада. Загалом у Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.