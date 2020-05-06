Антикорупційна прокуратура відкрила провадження щодо Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, повідомила пресслужба САП у коментарі Радіо Свобода.

«Ми виконали рішення суду і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за статтями 366-1 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі САП.

Ці статті передбачають покарання за декларування недостовірної інформації та «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Радіо Свобода намагається отримати коментар Руслана Рябошапки.

Деталі провадження наразі невідомі.