Рябошапка: провадження САП безперспективне і використовується, щоб атакувати мене медійно

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у коментарі Радіо Свобода заявив, що провадження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо нього безперспективне.
«Ця вся історія з точки зору кримінального права й кримінального процесу безперспективна. Вона спостерігається в інформаційному просторі, відколи мене призначили генеральним прокурором. Це історія з нібито погашеним кредитом, яка роздувалася з різних сторін. Я її вже десятки разів пояснював і нібито вона вже заглохла, всі про неї забули. Заява цього звільненого нами прокурора, ображеного, мабуть, на нас, стосується того факту, про який багато разів говорили в засобах масової інформації», – сказав Рябошапка у розмові з Радіо Свобода.
Він зазначив, що декларував цей кредит, починаючи з 2016 року. Його продовжують виплачувати. На думку колишнього генерального прокурора, провадження прокуратури використовують для медійних атак на нього.
«Використовується просто, щоб медійно атакувати мене. Сама Спеціалізована прокуратура відмовилася ж відкривати провадження, тому пішли у Вищий антикорупційний суд і через нього зобов’язали прокуратуру зареєструвати провадження. Ці медійні атаки не припинялися з того моменту, коли мене звільнили в березні. Постійно десь там то Бужанський, то Дубінський (народні депутати зі «Слуги народу» Максим Бужанський та Олександр Дубінський – ред.), то ще хтось згадує, то медіа такої російської направленості», – заявив Рябошапка.
Він припускає, що «ця нова історія» виникла через його незгоду з тим, що зараз відбувається у владі, критику президента та його оточення і заяви щодо можливої участі в політиці.
Рябошапка додав, що правоохоронці наразі не зверталися до нього через це провадження.
Згідно з декларацією Руслана Рябошапки, у грудні 2016 року його дружина Олеся Бартовщук отримала у власність житловий будинок у Франції площею у 145 квадратних метрів і вартістю у майже 12,4 мільйона гривень. Крім того, Бартовщук придбала у Франції земельну ділянку на 440 квадратних метрів. Упродовж 2016–2017 років дружина Рябошапки взяла у французькому банку три кредити на 606 тисяч євро.
Колишній генеральний прокурор пояснював, що в цьому будинку живуть його дружина з дітьми. За його словами, вона заробляє достатньо, щоб виплачувати кредит.
6 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Радіо Свобода, що на вимогу суду відкрила провадження стосовно Руслана Рябошапки за «декларування недостовірної інформації» та «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».
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