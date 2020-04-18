Рік від дебатів: чи зможе президент Зеленський відповісти на свої ж запитання?

19 квітня 2019 року відбулися найбільш видовищні політичні дебати за всю історію України. Виграшну тактику Зеленського тоді відзначили практично всі політичні аналітики.

Кандидат Володимир Зеленський ставив тодішньому президентові запитання, наголошуючи, що вони від народу. За два дні він із розгромним результатом переміг на виборах.

Минув рік і Радіо Свобода перевірить цими питаннями вже президента Володимира Зеленського.

Зеленський (дебати): Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?

Чи зросла економіка із не найбагатшим в історії президентом?

Коли президент Зеленський пояснював необхідність відставки уряду, який був сформований його ж політичною силою і пропрацював лише пів року, то наводив дані, які свідчили про економічні негаразди:

«За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5% і воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах», – заявив президент із трибуни Верховної Ради.

Засоби масової інформації, посилаючись на дані Держстату, повідомляли про падіння промисловості на 7,5% лише за останній квартал 2019 року. Тобто, ще до пандемії коронавірусу.

Зеленський (дебати): Чому підпалювачів магазину Roshen знайшли за 4 години, а підпалювачів військових складів і підривників автомобіля Шеремета не можуть знайти кілька років?

При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт узяли музиканта, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугарь та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.

«Це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Хочеться подякувати всім, пане міністре, вам особисто, вам, хлопці, подякувати, всім слідчим, усім генеральним прокурорам подякувати за, дійсно, потужну роботу. Ймовірних вбиць було затримано, дуже багато відповідей, слава богу, ми сьогодні отримали», – промовив Володимр Зеленський під час брифінгу правоохоронних органів щодо затримання підозрюваних.

Минуло чотири місяці, а підозрюваним досі не висунули обвинувачення, двоє з них перебувають за ґратами, одна – на домашньому арешті.

Незадовго до своєї відставки з посади генерального прокурора Руслан Рябошапка визнав: у справі про вбивство Шеремета зібраного обсягу доказів недостатньо.

Нова генпрокурор Ірина Венедіктова так відповідає на запитання щодо непереконливості доказів:

«Прокурор, який підписав підозру – його звільнили. Тому питання – як воно буде рухатися, ми будемо всі бачити. Справа дуже складна. Мені здається, що не треба було робити такий брифінг гучний до тих пір, поки реально справа не вийшла з суду», – зазначила вона в інтерв’ю виданню «Українська правда» . ​



Зеленський (дебати): Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

У лютому цього року тепер уже колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак так пояснював це питання:

«Усі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцевого, були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Тому що для того, щоб говорити, що там були злочини з боку... Ми не можемо говорити про злочини. Ми можемо говорити про правопорушення або якісь управлінські неправильні рішення, недбалість якусь».

Віктор Чумак подав у відставку після того, як Володимир Зеленський вирішив змінити генпрокурора

Зеленський (дебати): Чому через 5 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

Нещодавно справи Майдану, дійсно, поповнилися новим епізодом із обшуками та підозрами.

Слідчі ДБР (Державного бюро розслідувань) провели обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, а пізніше повідомили їй про підозру.

Підозрюють її у причетності до підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році, де загинула людина.

Тетяна Чорновол називає цю справу помстою колишнього президентра Віктора Януковича.

По справах розстрілів, що розглядалися в суді: у 2020-му родини Небесної Сотні очікували на вирок для тих екс-беркутівців, яких обвинувачували в масових убивствах 20 лютого.

Утім, колишніх спецпризначенців обміняли без вироку на утримуваних у полоні бойовиків українців. Зараз розгляд справи щодо розстрілів на Майдані через це застопорився.

Зеленський (дебати): Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?

Щодо пенсій, то вони мали б зрости з березня на величину інфляції, але індексація не відбулася.

Її все ще обіцяють провести, але посадовці називають різні дати. Володимир Зеленський уже під час карантину оголосив таку інформацію для пенсіонерів:

«Із першого квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій».

Виплати по 1000 гривень пенсіонерам у рамках боротьби з коронавірусом ще не розпочали, нещодавно лише депутати проголосували за зміни до бюджету.

Мінімальна пенсія на сьогодні – 1638 гривень, на 138 гривень більше від оголошеної Зеленським на дебатах рік тому.

Зеленський (дебати): Як можна було на п’ятий рік війни, усвідомлюючи небезпеку, відправляти на вірну смерть 24 моряків до Керченської протоки?

Володимир Зеленський носив на руках браслети з іменами полонених Росією моряків, допоки вони не повернулися додому після обміну.

Тут варто нагадати, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал із морського права оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації стосовно порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів і постановив негайно звільнити та повернути їх в Україну.

Зеленський (дебати): Куди поділися наші Карпатські ліси?

Переобрана Верховна Рада схвалила Закон, який забороняє суцільну вирубку ялицево-букових лісів у Карпатах. Дозволено лише так звані вибіркові рубки для оздоровлення. Однак екологи застерігають – саме під виглядом санітарних рубок досі відбувається фактичне знищення лісів, і не лише в Карпатах.

А от Міністерства екології в Україні тепер немає – його об'єднали з Міністерством енергетики. І після перезавантаження Кабміну з ініціативи президента у Міністерства енергетики та захисту довкілля України є лише тимчасово виконуюча обов’язки міністра.

Зеленський (дебати): Чому не покарані прибічники Януковича?

Це питання актуальне досі. Колеги з програми «Схеми» простежили за відвідуванням Офісу президента.

«Наш журналіст Сергій Андрушко зробив уже традиційний запит на Банкову, з проханням ознайомитися з журналом відвідувачів Офісу президента. Але як і в його попередників Петра Порошенка, Віктора Януковича, у Зеленського засекретили цю інформацію», – повідомляє Наталка Седлецька на початку програми.

Журналісти зафіксували, що серед відвідувачів не лише «кварталівці», а й кадри часів Януковича.

«Чому люстровані посадовці часів президента Януковича, яким закон забороняє обіймати державні посади до 2024 року, – повернулися до влади, стали оточенням тепер уже президента Зеленського і відвідувачами його офісу? Чи саме таку реформу офісу президента і мав на увазі Володимир Зеленський, коли змінював назву «адміністрація»?», – запитує наприкінці журналіст.

Більше за посиланням у репортажі:

Зеленський (дебати): Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?

Володимир Зеленський ініціював повернення цієї статті і подав законопроєкт.

Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запровадила інструмент цивільної конфіскації незаконно отриманих активів посадовців.

Закон набув чинності. Вищий антикорупційний суд за незаконне збагачення вироків ще не виносив.

За повідомленням «Економічної правди», за перші три місяці 2020 року до державного бюджету надійшло 14 тисяч гривень від реалізації майна, а також коштів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Зеленський (дебати): Чому не знята недоторканність депутатів?

Із 1 січня набув чинності Закон про скасування депутатської недоторканності.

«У депутатів зберігається імунітет, вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення», – пояснював у Верховній Раді президент України.

Більше про голосування за цей закон і про застереження тих, хто був проти – за посиланням у матеріалі Софії Середи.

Зеленський (дебати): Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?

Володимир Зеленський пропонував розширити коло люстрованих осіб і включити в нього виборні посади. Ця його пропозиція практично повністю збігалася із опублікованою раніше Андрієм Портновим – колишнім заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

«Ми не збираємося відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити», – наголошував президент.

При цьому головою спочатку Адміністрації, а потім Офісу президента у Зеленського працював Андрій Богдан, який підпадав під закон про люстрацію.

За однією з версій, Володимир Зеленський перейменував адміністрацію президента в офіс президента, щоб вивести Богдана з-під дії закону про очищення влади.

Зеленський (дебати): Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?

Питання про бізнес на території країни-агресора. До Володимира Зеленського у журналістів також були запитання щодо його кіно-бізнесу в Росії.

Пізніше він визнав наявність бізнесу в Росії і передав свою частку колезі по «кварталу».

А вже коли Зеленський став президентом, серіал «Слуга народу» дістався і російських каналів, щоправда, повністю його не показали.

На завершення Володимир Зеленський на дебатах пообіцяв справедливість

«Всі люди, які порушують закон, усі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, усі сядуть за ґрати», – заявив він.

Але зазначив, що це не обіцянки посадити за два тижні – це справи українських судів, які мають винести відповідні рішення.

На сьогодні таких вироків немає. Проте в орбіті Зеленського з’явилася справа, яку порівнюють із справою Гладковських (Свинарчуків) часів Порошенка.

Депутат «Слуги народу», колишній радник президента Гео Лерос, опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу президента пропонує посередництво у працевлаштуванні на високі державні посади.

Володимир Зеленський особисто з цього приводу публічно ще не висловлювався, попри прохання журналістів.