Хто такий генерал-майор СБУ Шайтанов, якого підозрюють у роботі на ФСБ, держзраді, плануванні вбивства Авакова і Осмаєва

СБУ 14 квітня повідомила про затримання одного зі своїх співробітників – генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Хто він такий, у чому його звинувачують, як на нього вийшли і що відомо про його можливих кураторів у Росії?

У вівторок, 14 квітня, Служба безпеки України повідомила про затримання генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді й підготовці терактів. Шайтанов, за словами СБУ, працював на ФСБ Росії.

Зв’язки Шайтанова з ФСБ, за даними СБУ, підтверджують «наявні матеріали справи, серед яких аудіо- й відеозаписи».

«На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції гідності і мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки», – заявив голова СБУ Іван Баканов.

За даними СБУ, Шайтанов – один із колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Як показало слідство, насправді він перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Єгоров, як стверджують, є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1-ї Служби ФСБ. За даними СБУ, він спеціалізується на плануванні, організації і проведенні розвідувальних і диверсійно-терористичних акцій на території як України, так і інших держав.

Плани Шайтанова

СБУ заявила, що має «беззаперечні докази», що за завданням спецслужб Росії Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України в обмін на 200 тисяч доларів США і російський паспорт, а «в ролі виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив, що Шайтанов також планував замах на голову МВС Арсена Авакова.

«Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва», – мовилося в заяві СБУ.

Доброволець Адам Осмаєв прокоментував затримання Шайтанова, подякувавши співробітникам СБУ, які «брали участь у затриманні зрадника, який планував теракти в Україні».

«Окрема подяка співробітникові, який не став зрадником, хоча міг збагатитися на мільйони доларів. Росіяни думають, що можуть купити кого завгодно. Але війна виковує сильних чоловіків, для яких честь, Батьківщина – це не порожній звук», – написав він.

Слідство виявило, що генерал СБУ збирав для російської сторони інформацію, наприклад, про обставини проведення деяких таємних операцій в районі АТО/ООС і залучених до них співробітників; про міжнародне співробітництво українських спецслужб у сфері національної безпеки і оборони; а також, серед іншого, займався вивченням і вербуванням старших офіцерів для роботи на ФСБ.

Хто допоміг виявити Шайтанова

За словами Геращенка, викрити діяльність генерал-майора СБУ допомогти західні країни.

Шайтанов «виїжджав для цього в закордонні відрядження, але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами – вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв’язки і контакти з російськими розвідниками», розповів Геращенко в телевізійному інтерв’ю і додав, що після цього він «був узятий у глибоку розробку і виведений на чисту воду».

15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід генерал-майорові у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року включно, про що повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

Що це все означає

Керівник проєктів Харківської правозахисної групи Борис Захаров у коментарі для Північнокавказької служби Радіо Свобода зазначив, що представлені аудіозаписи розмов Шайтанова з представником ФСБ не є безперечним доказом, мовляв, «такі записи неважко змонтувати з уривків реальних розмов».

У повідомленні СБУ міститься заява Баканова: «Ми не просто робимо СБУ більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці й питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну і виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають».

Але, на думку Захарова, надії на системну чистку в СБУ наразі є передчасними, і, «найімовірніше, це епізод боротьби різних груп впливу в українському політикумі».

ФСБ у Криму

Шайтанова затримали в Києві 14 квітня. Наступного дня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в анексованому Криму затримала учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці».

«Перервано діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спрямовану на організацію і вчинення диверсійно-терористичних актів, викрадення відомостей, що містять державну таємницю і вербування російських громадян. Розкриті розвідувальні операції були організовані начальником підрозділу української військової розвідки, дислокованого в місті Херсон, полковником Ахмедовим Олегом Алішеровичем, 1975 року народження», – мовилося в повідомленні ФСБ.

За інформацією російського відомства, порушено кримінальні справи «про державну зраду і шпигунство». Повідомляється також, що росіянці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а громадянин України поміщений під варту. Їхні імена і прізвища не називаються.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України назвали «провокацією» інформацію про затримання у Криму спецслужбами Росії учасників «української розвідгрупи». Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк сказав інформаційному агентству «Укрінформ».